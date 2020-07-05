В Англии сообщили, что Хави подписал контракт с «Барселоной»

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес вернется в каталонский клуб этим летом. Такой информацией располагает Daily Mail.

Согласно источнику, испанский специалист уже подписал четырехлетнее соглашение и будет получать шесть млн евро за сезон.

Отмечается, что нынешний тренер сине-гранатовых Кике Сетьен будет уволен в ближайшее время.

Напомним, Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Он провел за каталонцев 767 матчей и выиграл 27 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов и восемь титулов чемпиона Испании.