ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 июля 10:00
автор: Артур Гичунцев

В Англии сообщили, что Хави подписал контракт с «Барселоной»

В данный момент испанец тренирует катарский «Аль-Садд».

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес вернется в каталонский клуб этим летом. Такой информацией располагает Daily Mail.

Согласно источнику, испанский специалист уже подписал четырехлетнее соглашение и будет получать шесть млн евро за сезон.

Отмечается, что нынешний тренер сине-гранатовых Кике Сетьен будет уволен в ближайшее время.

Напомним, Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Он провел за каталонцев 767 матчей и выиграл 27 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов и восемь титулов чемпиона Испании.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мельгарехо официально стал свободным агентомВ Кремле назвали «триумфом» результаты голосования по поправкам в КонституциюСостоялась презентация электрокроссовера BYD Tang EV с запасом хода 500 кмРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
Миранчук – о незабитом пенальти в матче с «Сочи»: Не буду сильно загоняться
Футболист мог принести победу своей команде в самой концовке поединка.
05.07.2020 10:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере аргентинского форварда
Интерес к игроку также проявляют «Валенсия», «Севилья», «Порту» и «Атлетико Минейро».
05.07.2020 10:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В Англии сообщили, что Хави подписал контракт с «Барселоной»
В данный момент испанец тренирует катарский «Аль-Садд».
05.07.2020 10:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клопп назвал фаворитов Лиги чемпионов
Его команда покинула борьбу, уступив в 1/8 финала мадридскому «Атлетико».
05.07.2020 09:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Калиниченко – о «Спартаке»: Этой команде катастрофически не хватает лидеров
Накануне, 4 июля команда Доменико Тедеско уступила на своем поле «Тамбову» (2:3).
05.07.2020 08:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»
Встреча состоится на домашней арене «быков».
05.07.2020 08:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Челси» на своем поле разгромил «Уотфорд» и вернулся на четвертое место в АПЛ
Футболисты «Челси» переиграли «Уотфорд» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.
04.07.2020 23:55
Футбол
Александр Соболев: Игра была наша, но мы проиграли, это недопустимо, даже несмотря на судейство
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение команды в домашнем матче с «Тамбовом» (2:3).
04.07.2020 23:30
Футбол
Игорь Гамула: Наверное, Гончаренко поехал в Белоруссию и поколдовал
Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат матча чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА (0:4).
04.07.2020 23:12
Футбол
«Бавария» двадцатый раз в истории выиграла Кубок Германии
Футболисты «Баварии» обыграли «Байер» в финальном матче Кубка Германии.
04.07.2020 22:55
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика