Миранчук – о незабитом пенальти в матче с «Сочи»: Не буду сильно загоняться

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук дал комментарий после матча с «Сочи» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

Отметим, что в компенсированное время ко второму тайму полузащитник не реализовал пенальти.

«Все выразили поддержку, за что я очень благодарен. Но все-таки считаю, что, раз взял на себя ответственность, нужно решать эпизод и забирать три очка. Был уверен в себе. Не знаю, почему не забил.

Уже что-то проанализировал, не буду сильно загоняться, потому что уже скоро следующий матч, нужно реабилитироваться, показывать хорошую игру, забирать очки и двигаться вперед», – цитирует игрока «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 49 очков и расположился на втором месте в таблице РПЛ. У «Сочи» – 30 очков и 11-я строчка.