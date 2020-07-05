Сергей Семак: «Краснодар» – опытная команда, которая всегда старается контролировать мяч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем против «Краснодара» в 26-м туре РПЛ.

Напомним, встреча состоится 5 июля и пройдет на домашней арене «быков». Начало поединка – 20.30 мск.

«Думаю, мы настолько хорошо знаем друг друга, что никаких секретов нет. Как и со многими клубами российской премьер-лиги. Даже не играя, прекрасно понимаем, каковы их возможность, как «Краснодар» строит свою игру. Но знать – одно, а привнести что-то на футбольное поле достаточно сложно.

Это достаточно опытная и сыгранная команда, которая всегда старается контролировать мяч, действовать с позиции силы. С ними всегда интересно играть. Судя по этому сезону, есть игроки, которые могут убежать в быструю атаку, есть футболисты с хорошими дальними ударами, неплохо используют стандарты. Команда атакует достаточно разнообразно. Прекрасное впечатление по первому матчу оставил Вандерсон — он в очень хорошей форме. Есть и другие футболисты, которые могут выйти и усилить игру. Состав очень хороший. Ждем интересного матча», – сказал Семак.