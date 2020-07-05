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05 июля 12:39
автор: Артур Гичунцев

Официально: Матч «Рубин» – «Оренбург» состоится 5 июля

Встреча пройдет на «Ак Барс Арене».

Пресс-служба РПЛ сообщила, что матч 26-го тура РПЛ «Рубин» – «Оренбург» состоится в намеченный срок.

«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.

В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», – говорится на сайте РПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» выявили новые случаи заражения коронавирусом. Клуб попросил «Рубин» перенести встречу на более поздний срок, на что казанцы ответили согласием.

Добавим, в среду, 1 июля «Оренбург» объявил об отмене матча с «Уралом». Ранее команда снялась с игры против «Краснодара» и получила техническое поражение.

источник: РПЛ
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