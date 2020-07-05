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05 июля 13:40
автор: Артур Гичунцев

Криштиану Роналду: Постараемся победить «Милан», хотя, это будет сложно

Встреча состоится на домашней арене «россонери».

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дал комментарий после победы над «Торино» (4:1) в 30-м туре серии А.

«Забив со стандарта, я вернул себе уверенность, а это очень важно. Знали, что будет сложный матч, но работали изо всех сил. Наша цель – оказать давление на «Лацио».

Мы в хорошей форме и постараемся победить «Милан», хотя, это будет сложно», – цитирует португальца Football Italia.

Напомним, матч 31-го тура чемпионата Италии «Милан» – «Ювентус» состоится 7 июля и стартует в 22.45 мск.

источник: «Советский спорт»
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