Чалов – после матча с «Ахматом»: Долго не забивал, соскучился по этому ощущению

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после победы над «Ахматом» (4:0) в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

«Для нас это важная победа, долго не выигрывали, я долго не забивал, соскучился по этому ощущению и очень рад, что победили так крупно. Игра не так уж и легко складывалась. В первом тайме у нас практически не было моментов, во втором нашли свободные зоны, создали возможности и получилось забить. После первого гола стало гораздо легче.

Конечно, немного задумываешься, когда не идут голы, но после первого мяча отпускаешь все моменты и со свежей головой идешь дальше», – сказал форвард пресс-службе армейцев.

Ранее сообщалось, что Чаловым активно интересуются «Байер» и «Вольфсбург».