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05 июля 14:00
автор: Артур Гичунцев

Чалов – после матча с «Ахматом»: Долго не забивал, соскучился по этому ощущению

В текущем сезоне он провел 35 матчей. На его счету семь голов и семь голевых передач.

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после победы над «Ахматом» (4:0) в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

«Для нас это важная победа, долго не выигрывали, я долго не забивал, соскучился по этому ощущению и очень рад, что победили так крупно. Игра не так уж и легко складывалась. В первом тайме у нас практически не было моментов, во втором нашли свободные зоны, создали возможности и получилось забить. После первого гола стало гораздо легче.

Конечно, немного задумываешься, когда не идут голы, но после первого мяча отпускаешь все моменты и со свежей головой идешь дальше», – сказал форвард пресс-службе армейцев.

Ранее сообщалось, что Чаловым активно интересуются «Байер» и «Вольфсбург».

источник: ПФК ЦСКА
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Чалов – после матча с «Ахматом»: Долго не забивал, соскучился по этому ощущению
В текущем сезоне он провел 35 матчей. На его счету семь голов и семь голевых передач.
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