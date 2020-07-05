ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 июля 14:55
автор: Артур Гичунцев

Гендиректор «Сочи» – о матче с «Локо»: Результат закономерен благодаря VAR

Встреча прошла в Москве.

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался после гостевой встречи с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

«Результат отчасти был закономерен при условии, что был VAR, так как четко можно было просмотреть все моменты, в отличие от предыдущей игры, где у нас был забит гол, который не засчитали, а, по нашему мнению, он был чистый. Все возвращается.

У «Локомотива» был в конце пенальти, но раз не забили его, значит, ничья.

Сейчас все игры тяжелые, все играют с усилием воли, стараются, порой у ребят сводит ноги. Претензий по самоотдаче никому не предъявишь», – цитирует функционера ТАСС.

«Локомотив» набрал 49 очков и расположился на втором месте в таблице РПЛ. У «Сочи» – 30 очков и 11-я строчка.

В следующем туре москвичи сыграют против «Спартака», а «Сочи» встретится с «Зенитом».

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представлен новый Dodge Durango SRT Hellcat 2021В жилом доме на Тверской произошел пожарИгорь Черевченко ушёл в отставкуНурмагомедов не сдержался во время похорон отцаСлова Хабиба во время похорон отца заденут вас за живоеЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Уфа» – «Урал». Стартовые составы
Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» и стартует в 16.30 мск.
05.07.2020 15:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Семак стал дедушкой в 44 года
Он возглавил «Зенит» летом 2018 года и выиграл с командой чемпионат страны.
05.07.2020 15:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гендиректор «Сочи» – о матче с «Локо»: Результат закономерен благодаря VAR
Встреча прошла в Москве.
05.07.2020 14:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Отправьте Тедеско в Беларусь». Радимов обратился к руководству «Спартака»
Немецкий специалист возглавил команду в октябре 2019 года.
05.07.2020 14:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Чалов – после матча с «Ахматом»: Долго не забивал, соскучился по этому ощущению
В текущем сезоне он провел 35 матчей. На его счету семь голов и семь голевых передач.
05.07.2020 14:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Криштиану Роналду: Постараемся победить «Милан», хотя, это будет сложно
Встреча состоится на домашней арене «россонери».
05.07.2020 13:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Акинфеев догнал Лоськова по количеству матчей в чемпионате России
Он выступает за основу армейцев с 2003 года.
05.07.2020 13:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Калиниченко считает, что Тедеско хочет покинуть «Спартак»
Немецкий специалист возглавил команду в октябре 2019 года.
05.07.2020 12:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Официально: Матч «Рубин» – «Оренбург» состоится 5 июля
Встреча пройдет на «Ак Барс Арене».
05.07.2020 12:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Ахмата» сломал локоть в матче с ЦСКА
Он выступает за грозненский клуб с 2016 года.
05.07.2020 12:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика