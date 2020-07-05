Гендиректор «Сочи» – о матче с «Локо»: Результат закономерен благодаря VAR

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался после гостевой встречи с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

«Результат отчасти был закономерен при условии, что был VAR, так как четко можно было просмотреть все моменты, в отличие от предыдущей игры, где у нас был забит гол, который не засчитали, а, по нашему мнению, он был чистый. Все возвращается.

У «Локомотива» был в конце пенальти, но раз не забили его, значит, ничья.

Сейчас все игры тяжелые, все играют с усилием воли, стараются, порой у ребят сводит ноги. Претензий по самоотдаче никому не предъявишь», – цитирует функционера ТАСС.

«Локомотив» набрал 49 очков и расположился на втором месте в таблице РПЛ. У «Сочи» – 30 очков и 11-я строчка.