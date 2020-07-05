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05 июля 15:15
автор: Артур Гичунцев

Семак стал дедушкой в 44 года

Он возглавил «Зенит» летом 2018 года и выиграл с командой чемпионат страны.

В воскресенье, 5 июля дочь Сергея Семака родила ребенка. Об этом сообщила супруга специалиста Анна Семак.

«Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли.

Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все! – написала Анна в Instagram.

Напомним, у Сергея и Анны шесть общих детей. Ранее супруга тренера заявила о желании усыновить чернокожего ребенка.

источник: «Советский спорт»
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