Семак стал дедушкой в 44 года

В воскресенье, 5 июля дочь Сергея Семака родила ребенка. Об этом сообщила супруга специалиста Анна Семак.

«Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли.

Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все! – написала Анна в Instagram.

Напомним, у Сергея и Анны шесть общих детей. Ранее супруга тренера заявила о желании усыновить чернокожего ребенка.