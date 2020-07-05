«Уфа» – «Урал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 26-го тура чемпионата России.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Круговой, Алиев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Кухарчик.
Запасные: Баклов, Герасимов, Мамин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Ефремов, Магомадов, Августиняк, Погребняк, Панюков.