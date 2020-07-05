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05 июля 15:46
автор: Артур Гичунцев

«Аль-Садд» объявил о продлении контракта с Хави

Ранее сообщалось, что испанец вернется в «Барселону».

Главный тренер футбольного клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес продолжит работу у руля катарского клуба.

Сегодня, 5 июля бывший капитан «Барселоны» продлил трудовой контракт на один сезон. Другие детали сделки не раскрываются.

Под руководством испанца команда выиграла Кубок шейка Яссима в 2019 году.

Испанские СМИ утверждают, что этим летом легендарный полузащитник вернется на «Камп Ноу». Он уже подписал четырехлетний контракт с каталонским клубом и сменит у руля команды Кике Сетьена.

источник: «Советский спорт»
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