«Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью

Матч английской премьер-лиги «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед» завершился с результатом 1:1.

На 43-й минуте Джеймс Тарковски вывел хозяев вперед, однако на 80-й точный удар Джона Игана спас команду из Шеффилда от поражения. Ирландский защитник забил первый гол в АПЛ, пробив с угла вратарской после розыгрыша углового и подачи Билли Шарпа.

«Шеффилд Юнайтед» набрал 48 очков и остался на восьмом месте позади «Арсенала». У лондонского клуба – 49 очков.

«Бернли» занимает девятое место, имея 46 очков.

8 июля состоятся матчи «Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» – «Бернли».