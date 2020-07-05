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05 июля 16:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» обыграл в гостях «Атлетик» и увеличил отрыв от «Барселоны» до семи очков

Сегодня вечером каталонцы сыграют в гостях с «Вильярреалом».

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Атлетик» – «Реал» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 73-й минуте с пенальти капитан мадридцев Серхио Рамос. Заработал 11-метровый Марсело, вынудив сфолить Дани Гарсию.

С семью победами подряд «Реал» занимает первое место в таблице испанского чемпионата. У команды Зинедина Зидана 77 очков, а у ближайшего преследователя «Барселоны» – 70.

Свою игру 34-го тура каталонцы проведут сегодня вечером в гостях у «Вильярреала». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

«Атлетик» находится на восьмой строчке таблицы, оставшись с 48 очками.

9 июля «Атлетик» примет «Севилью», а «Реал» 10 июля сыграет дома с «Алавесом».

источник: «Советский спорт»
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