В запорожском «Металлурге» нашли 13 случаев заражения коронавирусом. Пять человек госпитализированы

Сайт областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины сообщил о том, что в запорожском «Металлурге» было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом.

Всего проверку прошли 32 человека, включая футболистов и тренеров клуба украинской первой лиги. Пять заболевших были госпитализированы, а восемь были направлены на самоизоляцию и находятся под контролем врачей.

«Состояние здоровья у всех зараженных удовлетворительное. В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия», – сказано в сообщении.

После 22 туров первенства украинской первой лиги «Металлург» занимает предпоследнее 15-е место, набрав 11 очков и находясь в зоне вылета.

Свой последний матч команда провела 29 июня, уступив на своем поле 1:3 «Агробизнесу».