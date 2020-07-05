«Рубин» – «Оренбург». Составы команд

Казанский «Рубин» и «Оренбург» объявили составы на матч 26-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Игорь Коновалов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Давиташили, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, И.Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Плиев, Гранат, Данченко, Степанов, Могилевец, Макаров, С.Бакаев, Марков.
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов.
Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский.
✍️ Стартовые составы команд на матч #РубинОренбург#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/wVfBwE9IPq— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 5, 2020
источник: «Советский спорт»