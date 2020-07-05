«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью

Матч 33-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Вест Хэм» завершился вничью 2:2.

Гости дважды выигрывали после точных ударов Майкла Антонио (четвертая минута) и Томаша Соучека (65-я), однако «Ньюкасл» дважды отыгрался стараниями Мигеля Альмирона (17-я) и Джонджо Шелви (67-я).

«Ньюкасл» поднялся на 12-е место, набрав 43 очка.

«Вест Хэм» с 31 очком остался на 16-м. «Астон Виллу», которая находится в зоне вылета на 18-й строчке турнирной таблицы, лондонцы опережают на четыре очка.

8 июля состоятся матчи «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» и «Вест Хэм» – «Бернли».