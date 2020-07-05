Манджукич покинул катарский клуб «Аль-Духаиль», став свободным агентом

Хорватский нападающий Марио Манджукич расторг контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который выступал с 1 января нынешнего года.

«Я договорился с руководством «Аль-Духаиля» о расторжении контракта, – написал 34-летний Манджукич в твиттере. – Мы расстались по обоюдному согласию сторон. Высоко ценю доверие и гостеприимство, которое я получил в Катаре, а также желаю всего наилучшему клубу в дальнейшем».

Всего хорват сыграл за «Аль-Духаиль» семь матчей, забив один гол.

До перехода в катарскую команду Манджукич с 2015 года играл за «Ювентус», отметившись 44 голами и 18 голевыми передачами в 162 матчах. Также на его счету выступления за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».