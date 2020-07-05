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05 июля 19:04
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Парфенов: Прижались к воротам, действуя в большинстве. Потеря очков – только наша вина

«Урал» не смог удержать победный счет в матче против «Уфы».

Екатеринбургский «Урал» с 66-й минуты вел в счете 1:0 в выездной игре против «Уфы», имея численное преимущество на одного игрока. Тем не менее, команда Дмитрия Парфенова не смогла выиграть, пропустив за 30 секунд до финального свистка. Итоговый результат – 1:1.

После игры главный тренер «Урала» прокомментировал неудачу в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Считаю, мы полностью контролировали игру, – заявил Парфенов. – У соперника в равных составах опасных моментов не было, а мы создали достаточно эпизодов, в которых можно было забивать голы. Но надо отдать должное, соперник играл до конца, а мы прижались к воротам, действуя в большинстве. Это непозволительно! Мы не должны были этого делать. Соперник почувствовал, что мы прижались. Потеря очков – только наша вина!»

«Урал» занимает девятую строчку турнирной таблицы с 32 очками, уступая по дополнительным показателям «Спартаку» и «Динамо».

9 июля команда Парфенова примет «Динамо».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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