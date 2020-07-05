Источник: «Локомотив» уже месяц ведет переговоры с представителями Манджукича

Бывший форвард «Ювентуса», «Атлетико» и «Баварии» Марио Манджукич может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Betting Insider, ссылаясь на информацию из источника в окружении хорватского футболиста, сообщает, что московский клуб уже более месяца контактирует с агентами Манджукича.

Всего 34-летний Манджукич сыграл за «Аль-Духаиль» семь матчей, забив один гол. Марио присоединился к катарской команде в январе нынешнего года после расставания с «Ювентусом». Сегодня контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Хорват выступал за «Старую синьору» с 2015 года отметившись 44 голами и 18 голевыми передачами в 162 матчах, однако так и не сыграл за туринский клуб ни одной официальной встречи после того, как летом прошлого года главным тренером «Ювентуса» стал Маурицио Сарри.