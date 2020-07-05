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05 июля 19:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» – «Зенит». Составы команд

Центральный матч 26-го тура начнется в 20:30 по московскому времени.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч 26-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Газинский, Уткин, Олссон, Вилена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Кабелла, Черников, Мануэл Фернандеш, Воротников, Онугха, Сергеев, Кутовой, Сулейманов.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Кержаков, Смольников, Прохин, Шатов, Жирков, Ерохин, Мусаев, Сутормин, Ригони, Дриусси, Шамкин.

Напомним, что «Зенит» в случае победы в Краснодаре досрочно станет обладателем чемпионского титула.

источник: «Советский спорт»
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