Серхио Рамос: Хотел бы личного признания, играл бы в теннис. Главное, что «Реал» побеждает

В 34-м туре чемпионата Испании «Реал» в Бильбао обыграл «Атлетик» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил с 11-метрового капитан мадридцев Серхио Рамос.

После игры защитник «Реала» пообщался с журналистами.

«Думаю лишь о трех набранных очках, – цитирует Рамоса Goal.com – Но моменты сомнений при пробитии пенальти – это именно те моменты, во время которых я чувствую себя наиболее комфортно. Я просто хотел взять на себя ответственность. Итоговый результат важнее всего. Это единственное, что имеет значение.

Личное признание для меня второстепенно. Важно, чтобы «Реал» достигал своих целей и набирал по три очка в каждом матче. К счастью, сейчас так и выходит.

Если бы меня интересовало личное признание, я бы играл в теннис. А футбол – командный вид спорта. Приятно побеждать в составе своей команды.