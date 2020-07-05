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05 июля 19:42
автор: Виктор Шарафудинов

Серхио Рамос: Хотел бы личного признания, играл бы в теннис. Главное, что «Реал» побеждает

Точный удар защитника с пенальти принес мадридскому клубу победу над «Атлетиком».

В 34-м туре чемпионата Испании «Реал» в Бильбао обыграл «Атлетик» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил с 11-метрового капитан мадридцев Серхио Рамос.

После игры защитник «Реала» пообщался с журналистами.

«Думаю лишь о трех набранных очках, – цитирует Рамоса Goal.com – Но моменты сомнений при пробитии пенальти – это именно те моменты, во время которых я чувствую себя наиболее комфортно. Я просто хотел взять на себя ответственность. Итоговый результат важнее всего. Это единственное, что имеет значение.

Личное признание для меня второстепенно. Важно, чтобы «Реал» достигал своих целей и набирал по три очка в каждом матче. К счастью, сейчас так и выходит.

Если бы меня интересовало личное признание, я бы играл в теннис. А футбол – командный вид спорта. Приятно побеждать в составе своей команды.

Мы одержали очень важную победу. Мы знали, что нас ждет одна из важнейших игр из тех, что остались до конца чемпионата. В Бильбао всегда нелегко.

Когда мы возобновляли сезон после паузы, оставалось провести 11 финалов, и нам нужно было идти от матча к матчу, продолжая побеждать. Эти три очка окажут дополнительное давление на «Барселону».

Мы хотим выиграть чемпионат. Это было видно с первой минуты сегодняшней игры. Мы понимали, что не выиграем 3:0 или 4:0, и будет очень трудно».

На данный момент у «Реала» 77 очков, а у ближайшего преследователя «Барселоны» – 70. Победная серия мадридцев длится семь туров.

Матч «Вильярреал» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.

источник: Goal.com
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