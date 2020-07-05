«Эспаньол» проиграл «Леганесу», сохранив лишь теоритические шансы на спасение от вылета

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» – «Леганес» завершился со счетом 0:1.
Единственный гол забил на 53-й минуте Хонатан Сильва ударом с левой после передачи Рубена Переса.
Хозяева доигрывали вдесятером. На 88-й минуте два предупреждения получил аргентинский нападающий Хонатан Кальери.
«Леганес» одержал первую победу после рестарта, прервав 6-матчевую неудачную серию (две ничьи и четыре поражения). Команда из пригорода Мадрида занимает предпоследнее 19-е место, имея 28 очков.
«Эспаньол» с пятью поражениями подряд замыкает турнирную таблицы, набрав лишь 24.