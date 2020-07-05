«Интер» дома уступил «Болонье». Мартинес не реализовал пенальти

В 30-м туре чемпионата Италии «Интер» на своем поле уступил «Болонье» со счетом 1:2.

После первого тайма миланцы вели 1:0. На 22-й минуте свой 20-й гол в текущем чемпионате забил нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

На 62-й у его напарника по атаке сине-черных Луатаро Мартинеса был шанс обезопасить победу команды Антонио Конте, однако аргентинец не смог реализовать пенальти. Его удар парировал польский вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски.

После этого гости забили два мяча стараниями двух гамбийских футболистов. Муса Джувара отличился на 74-й минуте, а Муса Барроу – на 80-й.

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 57-й минуте был удален полузащитник «Болоньи» Роберто Сориано, а на 77-й второе предупреждение получил защитник «Интера» Алессандро Бастони.