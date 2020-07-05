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05 июля 20:45
автор: Виктор Шарафудинов

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу»

Безвыигрышная серия бирмингемского клуба длится девять туров.

В 33-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» на своем поле со счетом 2:0.

На 71-й минуте Садио Мане переправил мяч в сетку с линии вратарской после передачи Наби Кейта.

На 89-й свой первый гол в АПЛ забил 19-летний полузащитник Кертис Джонс, пробив с лета после скидки Мохаммеда Салаха.

«Ливерпуль» еще после 31-го тура гарантировал себе победу в чемпионате Англии. Команда Юргена Клоппа набрала 89 очков.

«Астон Вилла» находится в зоне вылета на 18-м месте, имея 27 очков. Команда из Бирмингема не может выиграть девять туров кряду (две ничьи и семь поражений) и на одно очко отстает от «Уотфорда».

8 июля «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брайтоном». 9 июля «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед».

источник: «Советский спорт»
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