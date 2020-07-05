«Зенит» опять вышел вперед в игре против «Краснодара» благодарю голу Дзюбы с 11-метрового

На первой добавленной к первому тайму минуте в матче «Краснодар» – «Зенит» счет стал 1:2.

Форвард гостей Артем Дзюба реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Тони Вилены в своей штрафной.

За пять минут до этого 11-метровый не смог реализовать нападающий «Краснодара» Вандерсон. Удар бразильца парировал вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Этот пенальти Сергей Карасев назначил за нарушение Лунева против Маркуса Берга.

На 5-й минуте счет открыл иранский форвард гостей Сердар Азмун, а на 29-й «Краснодар» отыгрался стараниями Даниила Уткина.

Дзюба забил свой 16-й гол в текущем чемпионате и в седьмой раз реализовал пенальти. Артем возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ нынешнего сезона.