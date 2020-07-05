Леонид Слуцкий: Я сейчас не готов рассуждать о качестве игры «Рубина». Важно, что взяли три очка

В 26-м туре чемпионата России казанская команда на своем поле со счетом 1:0 победила «Оренбург», который ранее пропустил два тура из-за вспышки коронавируса.

После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с журналистами.

«Я вчера смотрел все матчи, – цитирует слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. – Только ЦСКА выиграл убедительно, во втором тайме качественно сыграл. Все остальные матчи были тяжелые по качеству игры, «наперетяг», с минимальными шансами. Кто-то реализовывал, кто-то нет, много говорили про судейство.

Мы не стали, к сожалению, исключением в этом правиле, и игра получилась тяжелая, как я и предполагал. Несмотря на то, что соперник играл неоптимальным составом, но здесь еще неизвестно, кто имеет преимущество. Команда, которая играет в очень жестком графике или команда, которая имела паузу в две недели. Понятно, что такую паузу врагу не пожелаешь, но, тем не менее, состояние здесь нельзя определить на сто процентов. Я сейчас не готов рассуждать о качестве игры, готов говорить о том, что мы проявили характер, взяли три очка, которые могут быть судьбоносными.

Ключевая проблема в том, что у нас нет футболистов, которые имеют опыт тяжелой борьбы за выживание, и вообще за какие-либо позиции. Поэтому часто тяжело входим в игру, присутствует большой нерв и только после корректив, которые, к счастью, удается внести, уже что-то меняется. Плюс, думаю, мы функционально достаточно хорошо готовы, поэтому можем прибавлять по ходу встречи.