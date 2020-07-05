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05 июля 22:17
автор: Виктор Шарафудинов

Леонид Слуцкий: Я сейчас не готов рассуждать о качестве игры «Рубина». Важно, что взяли три очка

Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над «Оренбургом».

В 26-м туре чемпионата России казанская команда на своем поле со счетом 1:0 победила «Оренбург», который ранее пропустил два тура из-за вспышки коронавируса.

После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с журналистами.

«Я вчера смотрел все матчи, – цитирует слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. – Только ЦСКА выиграл убедительно, во втором тайме качественно сыграл. Все остальные матчи были тяжелые по качеству игры, «наперетяг», с минимальными шансами. Кто-то реализовывал, кто-то нет, много говорили про судейство.

Мы не стали, к сожалению, исключением в этом правиле, и игра получилась тяжелая, как я и предполагал. Несмотря на то, что соперник играл неоптимальным составом, но здесь еще неизвестно, кто имеет преимущество. Команда, которая играет в очень жестком графике или команда, которая имела паузу в две недели. Понятно, что такую паузу врагу не пожелаешь, но, тем не менее, состояние здесь нельзя определить на сто процентов. Я сейчас не готов рассуждать о качестве игры, готов говорить о том, что мы проявили характер, взяли три очка, которые могут быть судьбоносными.

Ключевая проблема в том, что у нас нет футболистов, которые имеют опыт тяжелой борьбы за выживание, и вообще за какие-либо позиции. Поэтому часто тяжело входим в игру, присутствует большой нерв и только после корректив, которые, к счастью, удается внести, уже что-то меняется. Плюс, думаю, мы функционально достаточно хорошо готовы, поэтому можем прибавлять по ходу встречи.

Еще неизвестно, кому легче. Игроки «Оренбурга» уже летели сюда как герои. Они смогли выйти на футбольное поле и отыграть эту игру сверхдостойно. А мы выходили с тем, что ни в коем случае нельзя потерять очки, потому что мы были явными фаворитами. Повторюсь, у нас команда еще крайне нестабильная в эмоциональном плане, нет постоянных лидеров. Посмотрите, когда Подберезкин выпал из-за травмы, мы в каждой игре меняем капитанов. Скоро можно будет шутить: если ты надел капитанскую повязку, то в следующей игре ты не выйдешь на поле. Был Могилевец, потом он следующую игру не играл. Был Уремович, сейчас он получил травму. Сегодня капитаном был Коновалов. Этот как раз характеризует, что еще пока нет внутри коллектива твердого костяка, который, скажем так, управляет игрой изнутри».

«Рубин» набрал 30 очков и занимает 12-е место, уступая по личным встречам «Сочи».

9 июля команда Слуцкого примет «Краснодар».

источник: ФК «Рубин»
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