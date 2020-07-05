«Зенит» в шестой раз выиграл чемпионат России, обыграв на выезде «Краснодар»

Еще до свистка на перерыва Сергей Карасев назначил второй пенальти за вечер за игру рукой голландского хавбека «быков» Тони Филены. В отличие от Вандерсаона Артем Дзюба 11-метровый реализовал, забив свой 16-й гол в текущем чемпионате.

На 41-й минуте Вандерсон упустил возможность вывести команду Мурада Мусаева вперед. 11-метровый в исполнении бразильца парировал вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Пенальти был назначен за нарушение Лунева против шведского форварда Маркуса Берга.

На 29-й «Краснодар» отыгрался. После диагональной передачи Сергея Петрова мяч в сетку ворот гостей из центра штрафной направил Даниил Уткин.

Гости открыли счет на пятой минуте. Полузащитник хозяев Юрий Газинский потерял мяч в безобидной ситуации у своей штрафной, и Сердар Азмун поразил ворота Матвея Сафонова.

На 50-й минуте «Краснодар» во второй раз отыгрался стараниями оформившего дубль Даниила Уткина, который исполнил точный дальний удар с левой. Однако уже на 52-й «Зенит» в третий раз вышел вперед. В суматохе у ворот Сафонова мяч в сетку протолкнул Азмун, тоже забив второй мяч в этом матче.

На 71-й минуте после передачи Дзюбы вышедший на замену Алексей Сутормин реализовал выход один на один, установив итоговый счет 4:2 в пользу «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга набрала 62 очка и стала недосягаемой для своих преследователей.

У «Локомотива» 49 очков, а у «Краснодара», который сыграл на один матч меньше – 45.

8 июля «Зенит» примет «Сочи», а 9 июля «Краснодар» сыграет на выезде с «Рубином».

Ранее «Зенит» выигрывал чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах. Также в активе у клуба из Санкт-Петербурга титул чемпионов СССР 1984 года.

Чемпионат России

26-й тур

«Краснодар» – «Зенит» – 2:4 (1:2)

Голы: Азмун, 5 – 0:1. Уткин, 29 – 1:1. Дзюба, 45+1 – 1:2. Уткин, 50 – 2:2. Азмун, 52 – 2:3. Сутормин, 72 – 2:4.

Нереализованный пенальти: Вандерсон, 41 (вратарь).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес (Сергеев, 76), Уткин (Кабеля, 76), Газинский, Вандерсон, Олссон (Фернандеш, 76), Вилена (Сулейманов, 69), Берг (Онугха, 82).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Жирков, 46), Кузяев (Сутормин, 66), Малком (Ригони, 82), Дзюба (Ерохин, 88), Азмун (Дриусси, 66).

Предупреждения: Барриос, 22. Кузяев, 45+3. Петров, 46. Олссон, 56. Вилена, 58. Мартынович, 60. Берг, 73. Дриусси, 78.

Судья: Карасев (Москва).