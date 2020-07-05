«Зенит» в шестой раз выиграл чемпионат России, обыграв на выезде «Краснодар»

Матч 26-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» завершился со счетом 2:4.
Гости открыли счет на пятой минуте. Полузащитник хозяев Юрий Газинский потерял мяч в безобидной ситуации у своей штрафной, и Сердар Азмун поразил ворота Матвея Сафонова.
На 29-й «Краснодар» отыгрался. После диагональной передачи Сергея Петрова мяч в сетку ворот гостей из центра штрафной направил Даниил Уткин.
На 41-й минуте Вандерсон упустил возможность вывести команду Мурада Мусаева вперед. 11-метровый в исполнении бразильца парировал вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Пенальти был назначен за нарушение Лунева против шведского форварда Маркуса Берга.
Еще до свистка на перерыва Сергей Карасев назначил второй пенальти за вечер за игру рукой голландского хавбека «быков» Тони Филены. В отличие от Вандерсаона Артем Дзюба 11-метровый реализовал, забив свой 16-й гол в текущем чемпионате.
На 50-й минуте «Краснодар» во второй раз отыгрался стараниями оформившего дубль Даниила Уткина, который исполнил точный дальний удар с левой. Однако уже на 52-й «Зенит» в третий раз вышел вперед. В суматохе у ворот Сафонова мяч в сетку протолкнул Азмун, тоже забив второй мяч в этом матче.
На 71-й минуте после передачи Дзюбы вышедший на замену Алексей Сутормин реализовал выход один на один, установив итоговый счет 4:2 в пользу «Зенита».
Команда из Санкт-Петербурга набрала 62 очка и стала недосягаемой для своих преследователей.
У «Локомотива» 49 очков, а у «Краснодара», который сыграл на один матч меньше – 45.
8 июля «Зенит» примет «Сочи», а 9 июля «Краснодар» сыграет на выезде с «Рубином».
Ранее «Зенит» выигрывал чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах. Также в активе у клуба из Санкт-Петербурга титул чемпионов СССР 1984 года.
Чемпионат России
26-й тур
«Краснодар» – «Зенит» – 2:4 (1:2)
Голы: Азмун, 5 – 0:1. Уткин, 29 – 1:1. Дзюба, 45+1 – 1:2. Уткин, 50 – 2:2. Азмун, 52 – 2:3. Сутормин, 72 – 2:4.
Нереализованный пенальти: Вандерсон, 41 (вратарь).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес (Сергеев, 76), Уткин (Кабеля, 76), Газинский, Вандерсон, Олссон (Фернандеш, 76), Вилена (Сулейманов, 69), Берг (Онугха, 82).
«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Жирков, 46), Кузяев (Сутормин, 66), Малком (Ригони, 82), Дзюба (Ерохин, 88), Азмун (Дриусси, 66).
Предупреждения: Барриос, 22. Кузяев, 45+3. Петров, 46. Олссон, 56. Вилена, 58. Мартынович, 60. Берг, 73. Дриусси, 78.
Судья: Карасев (Москва).