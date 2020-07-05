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05 июля 22:51
автор: Виктор Шарафудинов

«Аталанта» обыграла на выезде «Кальяри», а «Фиорентина» – «Парму»

Клуб из Бергамо укрепил свои позиции в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

В чемпионате Италии завершились несколько матчей 30-го тура. «Кальяри» на своем поле уступил «Аталанте» со счетом 0:1, а «Парма» проиграла дома «Фиорентине» 1:2.

На Сардинии единственный гол забил с пенальти на 27-й минуте колумбийский форвард «Аталанты» Луис Мурьель. «Кальяри» большую часть встречи провел вдесятером. На 26-й минуте за фол, предшествовавший назначению 11-метрового второе предупреждение получил защитник Андреа Карбони.

В игре «Парма» – «Фиорентина» все три мяча были забиты с пенальти. В первом тайме при помощи ударов с «точки» чилийский полузащитник гостей из Флоренции Эрик Пульгар оформил дубль (на 19-й и 31-й минутах). На 50-й Юрай Куцка сократил отставание хозяев, но «Парма» не смогла спастись от поражения.

«Аталанта» набрала 63 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, находясь в зоне Лиги чемпионов. У «Ромы», которая занимает пятую строчку – 48. В эти минуты римляне играют на выезде с «Наполи»,

«Кальяри» идет на 11-м месте с 39 очками. «Парма» опустилась на 12-е, имея столько же. «Фиорентина» идет 13-й (34 очка).

8 июля состоятся матчи «Фиорентина» – «Кальяри», «Рома» – «Парма» и «Аталанта» – «Сампдория».

источник: «Советский спорт»
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