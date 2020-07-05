Сергей Семак: Простых чемпионств не бывает

Под руководством Сергея Семака команда из Санкт-Петербурга во второй раз кряду завоевала титул чемпиона РПЛ, обыграв на выезде «Краснодар» в 26-м туре со счетом 4:2.

После игры Семак дал свой комментарий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ»:

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю.

Простых чемпионств не бывает, любой тренер премьер-лиги скажет, что легко никогда не бывает, всегда тяжело. И давление, и эмоций когда-то не хватало, когда «надо-надо-надо». Быть впереди сложно, поэтому спасибо огромное ребятам. Сегодня в первом тайме мы сыграли очень плохо, но во втором поменяли кардинально игру, забили и довели дело до победы.

Удастся ли выиграть еще четыре титула за ближайший пять лет? Давать прогнозы – это не по моей части. Это к спортивным журналистам и аналитикам. Мое дело, как тренера – работать.