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05 июля 22:57
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Семак: Простых чемпионств не бывает

«Зенит» за четыре тура до конца оформил победу в чемпионате России.

Под руководством Сергея Семака команда из Санкт-Петербурга во второй раз кряду завоевала титул чемпиона РПЛ, обыграв на выезде «Краснодар» в 26-м туре со счетом 4:2.

После игры Семак дал свой комментарий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ»:

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю.

Простых чемпионств не бывает, любой тренер премьер-лиги скажет, что легко никогда не бывает, всегда тяжело. И давление, и эмоций когда-то не хватало, когда «надо-надо-надо». Быть впереди сложно, поэтому спасибо огромное ребятам. Сегодня в первом тайме мы сыграли очень плохо, но во втором поменяли кардинально игру, забили и довели дело до победы.

Удастся ли выиграть еще четыре титула за ближайший пять лет? Давать прогнозы – это не по моей части. Это к спортивным журналистам и аналитикам. Мое дело, как тренера – работать.

Поздравляю старшую дочь с рождением внучки, она сделала меня абсолютно счастливым».

Команда из Санкт-Петербурга одержала пятую победу, набрала 62 очка и стала недосягаемой для своих преследователей.

У «Локомотива» 49 очков, а у «Краснодара», который сыграл на один матч меньше – 45.

Ранее «Зенит» выигрывал чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах. Также в активе у клуба из Санкт-Петербурга титул чемпионов СССР 1984 года.

Семак стал главным тренером «Зенита» в конце мая 2018 года после полутора лет работы в «Уфе».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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