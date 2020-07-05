«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону». Эдерсон пропустил с 35 метров

Матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий хозяев Че Адамс, с 35 метров перебросив мяч в сетку за спину вратарю бывших чемпионов Англии Эдерсону. Бразилец слишком далеко отошел от своих ворот и оказался не готов к такому развитию событий после того, как украинский защитник манчестерской команды Александр Зинченко потерял мяч в центре поля.

За весь матч команда Хосепа Гвардиолы нанесла 26 ударов в сторону ворот вратаря «святых» Алекса Маккарти. Шесть из них пришлись в створ, но гости так и не забили ни одного мяча.

«Манчестер Сити» занимает второе место, имея 66 очков.

«Саутгемптон» поднялся на 13-е, набрав 43.