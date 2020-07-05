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05 июля 23:56
автор: Виктор Шарафудинов

Мурад Мусаев: Футболистов «Краснодара» не волновало, станет ли «Зенит» чемпионом

Главный тренер «быков» прокомментировал поражение в матче 26-го тура чемпионата России.

ФК «Краснодар» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 2:4, что досрочно сделало команду из Санкт-Петербурга шестикратным чемпионом России. После игры главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов.

«Каждый матч с действующим чемпионом – особенный, – цитирует слова Мусаева «РИА Новости». – В прошлом голу у нас были яркие игры, хотели сегодня повторить их. Получился яркий матч. Нас не волновало, станет ли «Зенит» чемпионом в этой игре. Мы думали, как сыграть в лучший футбол и добиться результата.

У нас было три выбора, кто будет бить пенальти – это Маркус Берг, Масиэл Вандерсон и Тонни Вилена. В последнем товарищеском матче с «Сочи» бил пенальти Вандерсон, он его забил. Сегодня тоже был выбор. Масиэл пошел исполнять, но пробил плохо.

Первый тайм и начало второй половины прошли на встречных курсах. Все голы «Зенита» были разными. Нельзя сказать, чтобы что-то повторялось. У «Зенита» игроки высокого уровня, они не прощают такие ошибки, которые мы допускали. Когда соперник забил два гола, свободных зон стало мало, у игроков накопилась усталость, поэтому было мало моментов в конце матча».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков и сыграв на один матч меньше, чем «Локомотив», у которого 49 очков.

9 июля команда Мусаева сыграет на выезде с «Рубином».

источник: «РИА Новости»
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