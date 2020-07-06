Александр Бубнов: Досрочное чемпионство «Зенита» полностью отражает расклад в премьер-лиге

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий после матча «Краснодар» – «Зенит» (2:4) в 26-м туре РПЛ.

«Набранный «Зенитом» отрыв и досрочное чемпионство полностью отражает расклад сил в нашем чемпионате.

У Сергея Семака самый стабильный состав и качественная скамейка в РПЛ, а по уровню мастерства петербуржцы превосходят соперников.

Уже зимой было понятно, что «Зенит» не упустит чемпионство, а преимущество в таблице будет скорее расти, нежели сокращаться», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.