Вагнер Лав прилетел в Казахстан (видео)

Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в Алма-Ату и отправился в расположение «Кайрата». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«В первую очередь, я рад, конечно же приезду. Надеюсь, в скором времени мы быстро закончим все необходимые дела, медицинский осмотр и я начну тренироваться.

Я также надеюсь, что уже в ближайшем времени я смогу играть в футбол, потому что я приехал сюда играть и делать все возможное, для достижения наших общих целей», – сказал 36-летний футболист.