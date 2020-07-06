Президент «Барселоны» считает, что судьи помогают «Реалу» выиграть чемпионат

Глава «Барселоны» Жозеп Бартомеу сделал громкое заявление после матча «Атлетик» – «Реал» (0:1) в 34-м туре примеры.

«Ла Лига – лучший турнир на планете, поэтому судьи должны соответствовать его уровню, а не оказывать влияние на некоторые результаты.

У меня сложилось впечатление, что VAR благоволит одной команде», – цитирует функционера Mundo Deportivo.

Напомним, «Реал» победил басков благодаря голу с пенальти. При этом арбитр не назначил одиннадцатиметровый в ворота «сливочных» в спорной ситуации.