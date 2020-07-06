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06 июля 10:19
автор: Артур Гичунцев

Селюк – об игре «Краснодара»: Это просто позор

Накануне, 5 июля «быки» уступили «Зениту» (2:4).

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился эмоциями после матча «Краснодар» – «Зенит» в 26-м туре РПЛ.

Напомним, победив команду Мурада Мусаева, питерский клуб досрочно стал чемпионом России.

«Поздравляю «Зенит» с чемпионством! «Краснодару» для того, чтобы участвовать в Лиге чемпионов, надо как минимум научиться не пропускать по четыре мяча. Это просто позор.

Думаю, сейчас «Краснодар» понимает, что зря отдал Каборе. И дело не в том, что я представляю его интересы, а в том, что им необходим такой футболист», – написал Селюк в своем Twitter.

источник: «Советский спорт»
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