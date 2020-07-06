Газинский извинился за ошибку в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский оставил запись в соцсети после домашнего матча с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

«Я бы хотел извиниться перед командой и болельщиками, быстрый гол, забитый в наши ворота, не входил в планы, но виной стала моя ошибка!

Ответственность за поражение хочу взять на себя! Не хотелось бы искать оправданий. Скажу одно: сделаю все, чтобы исправить ситуацию!» – написал футболист.

Добавим, что Газинский играет в «Краснодаре» с 2013 года. В текущем сезоне он провел восемь матчей.