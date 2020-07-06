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06 июля 11:20
автор: Артур Гичунцев

«Реал» готов продать Хамеса за 25 млн евро

Будучи футболистом «сливочных», он успел поиграть на правах аренды за «Баварию».

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес покинет испанский клуб. Об этом сообщает AS.

Согласно источнику, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан попросил руководство продать игрока по окончании сезона. Отмечается, что клуб хочет выручить с его трансфера не менее 25 млн евро.

Напомним, колумбиец перешел в «Реал» летом 2014 года. Он был куплен у «Монако» за 75 млн евро.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей, забил один гол и отдал две голевых передачи.

источник: «Советский спорт»
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«Реал» готов продать Хамеса за 25 млн евро
Будучи футболистом «сливочных», он успел поиграть на правах аренды за «Баварию».
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