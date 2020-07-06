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06 июля 11:57
автор: Артур Гичунцев

У Виктора Гончаренко умерла мама

Он работает в стане армейцев с 2016 года.

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что главный тренер команды Виктор Гончаренко потерял маму.

«Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», – говорится в сообщении клуба, опубликованном на официальном сайте клуба.

В первом матче после возобновления сезона ЦСКА крупно проиграл «Зениту» (0:4). После этой игры специалист внезапно уехал в Белоруссию, не раскрыв причин своего отъезда. Позже сообщалось, что он решил уволиться, но руководство не приняло его отставку.

В текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место. В активе команды 43 очка.

источник: ПФК ЦСКА
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