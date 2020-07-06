Вратарь «Знамени труда» оказался в больнице из-за удара молнии (видео)

16-летний голкипер Иван Заборовский отправлен в реанимацию.
Во время занятий футбольного клуба «Знамя Труда» в футболиста угодила молния. Инцидент произошел 5 июля.
По словам врачей, сейчас состояние игрока оценивается как стабильное. При этом известно, что он получил ожоги на месте входа и выхода разряда молнии.
Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx— baza (@bazabazon) July 6, 2020