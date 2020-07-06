Миллер – о чемпионстве «Зенита»: Главный фактор успеха – порядок и дисциплина

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.
«С чемпионством! Очень убедительным и рекордно досрочным!
Главный фактор успеха в этом году – порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей.
«Зенит» – чемпион!» – цитирует Миллера официальный сайт клуба.
Напомним, «Зенит» оформил чемпионство накануне, 5 июля. Команда Сергея Семака завоевала медали, обыграв на выезде «Краснодар» (4:2).