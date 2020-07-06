ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 июля 13:37

Миллер – о чемпионстве «Зенита»: Главный фактор успеха – порядок и дисциплина

Питерский клуб выиграл РПЛ второй год кряду.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

«С чемпионством! Очень убедительным и рекордно досрочным!

Главный фактор успеха в этом году – порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей.

«Зенит» – чемпион!» – цитирует Миллера официальный сайт клуба.

Напомним, «Зенит» оформил чемпионство накануне, 5 июля. Команда Сергея Семака завоевала медали, обыграв на выезде «Краснодар» (4:2).

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Порье назвал способ победить Хабиба НурмагомедоваИгорь Черевченко ушёл в отставкуVolvo отзывает более 2 млн своих машин, произведенных с 2006 по 2019 год«Простите, женщины, но я — натуралка», - КлишинаЭто сказал Хабиб Кадырову во время похорон отцаНурмагомедов не сдержался во время похорон отца
Фелиш не поможет «Атлетико» в матче с «Сельтой»
Встреча пройдет на домашней арене галисийского клуба.
06.07.2020 13:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Миллер – о чемпионстве «Зенита»: Главный фактор успеха – порядок и дисциплина
Питерский клуб выиграл РПЛ второй год кряду.
06.07.2020 13:37
Футбол
Вратарь «Знамени труда» оказался в больнице после удара молнии (видео)
Инцидент произошел во время тренировки.
06.07.2020 12:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
У Виктора Гончаренко умерла мама
Он работает в стане армейцев с 2016 года.
06.07.2020 11:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: «Спартак» претендует на защитника «Стандарда»
Он выступает на правом фланге обороны.
06.07.2020 11:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» готов продать Хамеса за 25 млн евро
Будучи футболистом «сливочных», он успел поиграть на правах аренды за «Баварию».
06.07.2020 11:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Источник: Цорн будет уволен из «Спартака», если команда не выиграет Кубок России
Он был принят на работу летом 2019 года.
06.07.2020 11:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Колодин – об уровне РПЛ: Сложно смотреть. Кто-то вообще еле ходит по полю
Накануне, 5 июля чемпионом России стал «Зенит». Клуб выиграл титул за четыре тура до окончания сезона.
06.07.2020 10:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Газинский извинился за ошибку в матче с «Зенитом»
Встреча завершилась поражением «быков» (2:4).
06.07.2020 10:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Селюк – об игре «Краснодара»: Это просто позор
Накануне, 5 июля «быки» уступили «Зениту» (2:4).
06.07.2020 10:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика