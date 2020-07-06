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06 июля 14:36
автор: Артур Гичунцев

Стал известен состав символической сборной 26-го тура РПЛ

В команду вошли по три игрока «Зенита» и «Краснодара».

Пресс-служба РПЛ опубликовала состав символической сборной 26-го тура, составленный компанией

Вратарь: Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Брайан Идову («Локомотив»), Алексей Грицаенко («Тамбов»), Виталий Лысцов («Крылья Советов»), Сергей Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Вандерсон, Даниил Уткин (оба – «Краснодар»), Константин Кучаев (ЦСКА), Даниил Фомин («Уфа»).

Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба – «Зенит»).

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Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда Сергея Семака обыграла на выезде «Краснодар» (4:2) и завоевала трофей второй год кряду.

источник: РПЛ
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