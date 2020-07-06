Стал известен состав символической сборной 26-го тура РПЛ

Пресс-служба РПЛ опубликовала состав символической сборной 26-го тура, составленный компанией
Вратарь: Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Брайан Идову («Локомотив»), Алексей Грицаенко («Тамбов»), Виталий Лысцов («Крылья Советов»), Сергей Петров («Краснодар»).
Полузащитники: Вандерсон, Даниил Уткин (оба – «Краснодар»), Константин Кучаев (ЦСКА), Даниил Фомин («Уфа»).
Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба – «Зенит»).
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Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда Сергея Семака обыграла на выезде «Краснодар» (4:2) и завоевала трофей второй год кряду.
источник: РПЛ