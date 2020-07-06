РПЛ внесла изменения в матчи «Оренбурга» против ЦСКА и «Ростова»

Матч 27-го тура РПЛ «Оренбург – ЦСКА, намеченный на 8 июля, а также встреча 28-го тура чемпионата страны «Оренбург» – «Ростов» (12 июля) начнутся позже, о чем информирует пресс-служба лиги.

«Перенос связан с прогнозом погоды, согласно которому в Оренбурге в эти дни может установиться аномально высокая температура.

Матч 27-го тура «Оренбург» – ЦСКА, ранее запланированный на 16:00 мск (18:00 по местному времени), состоится в 18:00 мск (20:00 по местному времени).

Игра 28-го тура с «Ростовом» будет перенесена с 14:00 мск (16:00 по местному времени) на 18:30 мск (20:30 по местному времени)», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ

В данный момент «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 23 очка.