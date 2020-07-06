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06 июля 18:09
автор: Виктор Шарафудинов

Лапочкин назначен арбитром матча «Спартак» – «Локомотив»

Матч состоится в среду 8 июля.

Российский футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 27-го тура чемпионата России.

Дерби двух столичных команд «Спартака» и «Локомотива» рассудит рефери из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин.

Ниже приведен весь список назначений.

7 июля, вторник

«Тамбов» – «Ахмат» (18:30 мск)

Судья - Сергей Иванов; ассистенты судьи - Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья - Роман Галимов; VAR - Сергей Карасев, AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Вячеслав Харламов.

«Арсенал» – «Крылья Советов» (20:30 мск)

Судья - Михаил Вилков; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Антон Анопа; VAR - Алексей Матюнин, AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Александр Гвардис.

8 июля, среда

«Оренбург» – ЦСКА (18:00 мск)

Судья - Алексей Сухой; ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья - Евгений Буланов; VAR - Павел Кукуян, AVAR - Андрей Болотенков; инспектор - Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Сочи» (18:00 мск)

Судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи - Тихон Калугин, Денис Березнов; резервный судья - Артур Федоров; VAR - Виталий Мешков, AVAR - Дмитрий Сафьян; инспектор - Сергей Мартынов.

«Ростов» – «Уфа» (20:30 мск)

Судья - Алексей Еськов; ассистенты судьи - Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья - Артем Чистяков; VAR - Николай Волошин, AVAR - Дмитрий Мосякин; инспектор - Алексей Тюмин.

«Спартак» – «Локомотив» (20:30 мск)

Судья - Сергей Лапочкин; ассистенты судьи - Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья - Иван Сиденков; VAR - Кирилл Левников, AVAR - Константин Шаламберидзе; инспектор - Тарас Безубяк.

9 июля, четверг

«Урал» – «Динамо» (17:00 мск)

Судья - Владимир Москалев; ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья - Евгений Кукуляк; VAR - Сергей Иванов, AVAR - Александр Богданов; инспектор - Александр Гончар.

«Рубин» – «Краснодар» (20:30 мск)

Судья - Станислав Васильев; ассистенты судьи - Алексей Воронцов, Николай Богач; резервный судья - Сергей Куликов; VAR - Василий Казарцев, AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Игорь Синер.

источник: РФС
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