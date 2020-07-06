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06 июля 19:35
автор: Виктор Шарафудинов

Арбитром финала Кубка Украины впервые в истории назначена женщина

На матче «Динамо» (Киев) – «Ворскла» будет работать 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль.

Украинская ассоциация футбола сообщила о назначении судей на финал Кубка Украины, который состоится в Харькове на стадионе «Металлист» в среду 8 июля.

Главным арбитром матча киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» назначена 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль. Помогать ей будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Таким образом, Монзуль стала первой женщиной, которой доверили работать на финале Кубка Украины. Ранее, она стала главным арбитром обоих полуфиналов нынешнего розыгрыша. 17 июня «Динамо» победило в гостях «Минай» (2:0), а 24 июня «Ворскла» в серии пенальти одолела на выезде «Мариуполь» после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время

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