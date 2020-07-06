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06 июля 20:57
автор: Антон Липкин

«Спартак» и «Краснодар» интересуются полузащитником «Гремио»

В Бразилии Виктора Бобсина считают одним из самых перспективных игроков.

Полузащитник «Гремио» Виктор Бобсин привлек внимание двух российских клубов. По информации Calciomercato.com, интерес к 20-летнему бразильцу проявляют «Спартак» и «Краснодар».

Как сообщают итальянские источники, в Бразилии Бобсина называют одним из самых перспективных игроков, выступающих на позиции опорного полузащитника. При этом пока он не провел ни одного матча за основной состав «Гремио». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.

В 2017 году в составе юниорской сборной Бразилии (U17) он стал чемпионом Южной Америки.

В Италии на игрока претендуют «Удинезе» и «Болонья». Также за ним следят в Испании («Барселона», «Бетис», «Вильярреал») и Германии («Боруссия» Д, «Байер»).

Напомним, со следующего сезона в заявке клубов РПЛ на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

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