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06 июля 21:24
автор: Антон Липкин

Саного подтвердил переговоры со «Спартаком»

Бывший форвард «Арсенала» провел три сезона в «Тулузе», которая вылетела в лигу 2.

Форвард Яя Саного подтвердил информацию LEquipe о том, что может перейти в «Спартак». Также на 27-летнего француза претендует «Динамо».

«Да, вариант со «Спартаком» возможен, – приводит France Football слова Саного. – Переговоры идут. Но есть и другие клубы. «Динамо», например. Есть интерес с Ближнего Востока, клубов чемпионшипа, а также два-три варианта во Франции».

Напомним, с лета 2017 года Саного выступал в «Тулузе», которая по итогам досрочно завершившегося чемпионата Франции вылетела в лигу 2. В минувшем сезоне на счету нападающего четыре гола и одна результативная передача в 16 матчах.

Ранее воспитанник «Осера» также играл за «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон». В 21 матче английской премьер-лиги он не забил ни одного гола.

В конце июня Саного стал свободным агентом, поэтому может достаться своему новому клубу бесплатно.

источник: «Советский спорт»
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