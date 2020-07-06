Саного подтвердил переговоры со «Спартаком»

Форвард Яя Саного подтвердил информацию L’Equipe о том, что может перейти в «Спартак». Также на 27-летнего француза претендует «Динамо».

«Да, вариант со «Спартаком» возможен, – приводит France Football слова Саного. – Переговоры идут. Но есть и другие клубы. «Динамо», например. Есть интерес с Ближнего Востока, клубов чемпионшипа, а также два-три варианта во Франции».

Напомним, с лета 2017 года Саного выступал в «Тулузе», которая по итогам досрочно завершившегося чемпионата Франции вылетела в лигу 2. В минувшем сезоне на счету нападающего четыре гола и одна результативная передача в 16 матчах.

Ранее воспитанник «Осера» также играл за «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон». В 21 матче английской премьер-лиги он не забил ни одного гола.

В конце июня Саного стал свободным агентом, поэтому может достаться своему новому клубу бесплатно.