Смолов попал в заявку «Сельты» на матч против «Атлетико»

Официальный сайт «Сельты» опубликовал список из 25 футболистов, которые завтра 7 июля будут включены в заявку на домашнюю игру против мадридского «Атлетика».

Встреча состоится завтра в Виго на стадионе «Балидос» и начнется в 23:00 по московскому времени. Среди 25 футболистов галисийского клуба, которые готовятся к визиту команды Диего Симеоне оказался и российский нападающий Федор Смолов.

Вратари: Рубен Бланко, Вильяр, Росич.

Защитники: Мальо, Оласа, Хорхе Саэнс, Айду, Кевин Васкес, Мурильо, Фонтан

Полузащитники: Окай, Бельтран, Рафинья Алькантара, Брадарич, Браис Мендес, Папе Шейх, Бермехо, Хакобо