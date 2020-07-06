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06 июля 21:50
автор: Виктор Шарафудинов

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч против «Атлетико»

Матч 35-го тура чемпионата Испании состоится завтра 7 июля.

Официальный сайт «Сельты» опубликовал список из 25 футболистов, которые завтра 7 июля будут включены в заявку на домашнюю игру против мадридского «Атлетика».

Встреча состоится завтра в Виго на стадионе «Балидос» и начнется в 23:00 по московскому времени. Среди 25 футболистов галисийского клуба, которые готовятся к визиту команды Диего Симеоне оказался и российский нападающий Федор Смолов.

Вратари: Рубен Бланко, Вильяр, Росич.

Защитники: Мальо, Оласа, Хорхе Саэнс, Айду, Кевин Васкес, Мурильо, Фонтан

Полузащитники: Окай, Бельтран, Рафинья Алькантара, Брадарич, Браис Мендес, Папе Шейх, Бермехо, Хакобо

Нападающие: Нолито, Смолов, Аспас, Санти Мина.

За четыре тура до конца чемпионата «Сельта» занимает 16-е место, набрав 35 очков. У находящейся в зоне вылета «Мальорки» – 29.

«Атлетико» идет на третьем месте с 62 очками.

Смолов в 13 матчах испанского чемпионата забил два мяча, поразив ворота «Реала» и «Барселоны».

источник: ФК «Сельта»
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