«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон»

Матч 33-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Эвертон» завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 24-й минуте. Защитник гостей из Ливерпуля Майкл Кин срезал мяч в свои ворота, пытаясь заблокировать удар аргентинского полузащитника лондонцев Джовани Ло Чельсо.

«Тоттенхэм» занимает восьмое место в чемпионате Англии, набрав 48 очков.

«Эвертон» впервые проиграл после рестарта чемпионата после ничьей с «Ливерпулем» (0:0 дома) и двух побед. У команды Карло Анчелотти 44 очка, и она находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

9 июля состоятся матчи «Борнмут» – «Тоттенхэм» и «Эвертон» – «Саутгемптон».