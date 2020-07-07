«Севилья» обыграла «Эйбар» и оторвалась от «Вильярреала» на шесть очков в борьбе за Лигу чемпионов

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Эйбар» закончился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 56-й минуте Лукас Окампос после передачи Хесуса Наваса.

«Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. У ближайшего преследователя «Вильярреала» – 54.

«Эйбар» находится на 16-й строчке турнирной таблицы, имея 35 очков. Столько же у «Сельты», которая уступает баскам по личным встречам. У находящейся в зоне вылета «Мальорки» 29 очков.

9 июля состоятся матчи «Эйбар» – «Леганес» и «Атлетик» – «Севилья».