ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 июля 08:17
автор: Виктор Шарафудинов

«Севилья» обыграла «Эйбар» и оторвалась от «Вильярреала» на шесть очков в борьбе за Лигу чемпионов

До завершения испанского сезона осталось четыре тура.

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Эйбар» закончился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 56-й минуте Лукас Окампос после передачи Хесуса Наваса.

«Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. У ближайшего преследователя «Вильярреала» – 54.

«Эйбар» находится на 16-й строчке турнирной таблицы, имея 35 очков. Столько же у «Сельты», которая уступает баскам по личным встречам. У находящейся в зоне вылета «Мальорки» 29 очков.

9 июля состоятся матчи «Эйбар» – «Леганес» и «Атлетик» – «Севилья».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России предлагают увеличить разрешенную скорость на трассахКрыховяк рассказал о стремлении попасть в Лигу Чемпионов«Спартак» заявил о завершении срока аренды ШюррлеНурмагомедов не сдержался во время похорон отцаРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Аудит не выявил следов коррупции в «Барселоне». Травлей игроков никто не занимался
Минувшей зимой в каталонском клубе произошел громкий скандал.
07.07.2020 08:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Севилья» обыграла «Эйбар» и оторвалась от «Вильярреала» на шесть очков в борьбе за Лигу чемпионов
До завершения испанского сезона осталось четыре тура.
07.07.2020 08:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон»
Команда Жозе Моуринью занимает восьмое место в АПЛ.
06.07.2020 23:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Представитель ЦСКА приехал в офис «Сан-Лоренсо», чтобы договориться о трансфере Гайча
Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.
06.07.2020 23:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вердер» вновь сыграл вничью с «Хайденхаймом», но все равно сохранил место в бундеслиге
Бременский клуб в прошлом четыре раза становился чемпионом Германии.
06.07.2020 23:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Федерация не смогла продлить полугодичную дисквалификацию игрока «Монако» Желсона Мартинша
Португалец был наказан за нападение на арбитра.
06.07.2020 22:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
Клуб из Сан-Себастьяна остался на седьмом месте.
06.07.2020 22:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Зениту» вручат новый трофей чемпионов РПЛ после матча против «Сочи» (видео)
Команда Сергея Семака досрочно гарантировала себе победу в чемпионате, победив в воскресенье «Краснодар».
06.07.2020 22:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч против «Атлетико»
Матч 35-го тура чемпионата Испании состоится завтра 7 июля.
06.07.2020 21:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший тренер «ПСЖ» Блан может возглавить «Валенсию»
29 июня испанский клуб уволил Альберта Селадеса.
06.07.2020 21:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика