Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ

6 июля в 33-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» со счетом 1:0. Для главного тренера лондонцев Жозе Моуринью эта победа стала 200-й в английской премьер-лиге.

Для этого достижения португальцу понадобилось всего 326 матчей, и это второй результат в истории турнира. Рекорд принадлежит бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсона, который достиг 200-й победы за 322 игры.

57-летний Моуринью, который ранее работал в Англии с «Челси» и «МЮ», занимает пятое место по числу тренерских побед в АПЛ после Фергюсона (528), Арсена Венгера (476), Гарри Реднаппа (236) и Дэвида Мойеса (207).