Санчо проведет в дортмундской «Боруссии» еще один сезон, если клуб не продаст англичанина до 31 июля

Ruhr Nachrichten сообщает, что дортмундская «Боруссия» готова вести переговоры о продаже своего нападающего Джейдона Санчо лишь до 31 июля.

Если до этой даты никто из потенциальных покупателей не сможет договориться о трансфере, 20-летний англичанин останется в команде еще на один сезон.

Ранее СМИ писали о переговорах «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб считает требования дортмундцев завышенными и не готов платить за траснфер 100 миллионов фунтов (т.е. около 110 млн евро).

В минувшем сезоне Санчо забил 17 голов и сделал 17 результативных передач в 32 матчах бундеслиги. В августе 2017-го «Боруссия» приобрела Джейдона у «Манчестер Сити» за 7,84 млн евро.